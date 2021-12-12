В Саратове объявили о подготовке референдума против QR-кодов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко объявил об организации референдума против внедрения в России системы QR-кодов, которая, по его мнению, нарушает базовые права и свободы граждан .
По словам депутата, он уже собрал инициативную группу из ста человек и нотариально заверил их подписи, как того требует законодательство о референдумах. Теперь активисты должны подать документы в региональную избирательную комиссию.
СМИ сообщают, что в воскресенье акции против QR-кодов прошли в Екатеринбурге и Архангельске. В Екатеринбурге система электронных пропусков для посещения общественных мест действует с 30 октября, согласно указу губернатора.
Законопроект о введении системы кодов на транспорте и в общественных местах, который серьёзно ограничит в передвижении граждан, непривитых от коронавируса, должен быть рассмотрен в Госдуме 16 декабря. Изначально его собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Депутаты всех регионов, где успели рассмотреть законопроекты, одобрили инициативу федеральных властей. В некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.
При этом многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты. Согласно социологическим опросам, негативно к введению QR-кодов относятся свыше 70 процентов россиян.
- Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко известен оппозиционными взглядами, а также популярным каналом в ютьюбе. Он был кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по одному из округов, получил поддержку проекта Алексея Навального "Умное голосование", но занял второе место. Бондаренко заявлял о том, что проиграл из-за фальсификаций.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.