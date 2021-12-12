В Саратове объявили о подготовке референдума против QR-кодов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко объявил об организации референдума против внедрения в России системы QR-кодов, которая, по его мнению, нарушает базовые права и свободы граждан .

По словам депутата, он уже собрал инициативную группу из ста человек и нотариально заверил их подписи, как того требует законодательство о референдумах. Теперь активисты должны подать документы в региональную избирательную комиссию.

СМИ сообщают, что в воскресенье акции против QR-кодов прошли в Екатеринбурге и Архангельске. В Екатеринбурге система электронных пропусков для посещения общественных мест действует с 30 октября, согласно указу губернатора.

Законопроект о введении системы кодов на транспорте и в общественных местах, который серьёзно ограничит в передвижении граждан, непривитых от коронавируса, должен быть рассмотрен в Госдуме 16 декабря. Изначально его собирались принять в срочном порядке, но позднее документы направили для отзывов в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Депутаты всех регионов, где успели рассмотреть законопроекты, одобрили инициативу федеральных властей. В некоторых регионах уже ввели QR-коды на транспорте.

При этом многие жители России не согласились с инициативой властей, в ряде городов начались протесты. Согласно социологическим опросам, негативно к введению QR-кодов относятся свыше 70 процентов россиян.

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