В Саратове по делу о подготовке "шутинга" запросили условные сроки

В Саратове на прениях в суде прокуратура запросила условные сроки 17-летнему Игорю Шустову и 16-летнему Евгению Мелёшкину по делу о подготовке нападения на школу. Об этом сообщает глава "Агоры" Павел Чиков.

Для Шустова требуют наказание в виде 4 лет и 6 месяцев условно, а для его одноклассника Мелёшкина - 3 года 7 месяцев условно. Их обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц. Подростки свою вину не признают.

Шустова и Мелёшкина задержали сотрудники ФСБ в феврале 2020 года в заброшенном бомбоубежище на территории бывшего авиационного завода в Саратове. Там они якобы хранили обрез охотничьего ружья. Ведомство утверждает, что подростки состояли в "интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств".

По словам Шустова и Мелёшкина, они нашли в бомбоубежище обрез за месяц до задержания. В это время они познакомились с 17-летней девушкой, которое позднее стала секретным свидетелем по их уголовному делу. Она заводила разговоры о "колумбайне" и записывала всё на скрытую камеру. Защита подростков считает, что девушка сотрудничала с правоохранительными органами.