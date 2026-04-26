В Саратове в тюремной больнице умер еще один осужденный за госизмену

В Саратове в туберкулезной больнице ФСИН №1, как было подтверждено сегодня, 8 января умер сотрудник оборонного завода из Курска Роман Сидоркин, сообщает "Русь Сидящая". В ответ на открытку, отправленную Сидоркину, пришел ответ со словами "Умер 8.01.2026 г." Роману Сидоркину было 52 года.

"Медиазона" напоминает, что Сидоркина и его бывшую жену Татьяну, работавших на оборонном предприятии в Курске, задержали весной 2022 года. ФСБ обвинила их в том, что они передали военной разведке Украины "техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых [Военно-космическими силами]", а также в подготовке к подрыве железнодорожных путей в приграничье.

Летом 2023 года Романа Сидоркина приговорили к 17 годам заключения, а Татьяну Сидоркину — к 13 годам. Весной 2025 года Роману Сидоркину вынесли приговор по новому делу и увеличили срок. Вместе с бывшим коллегой Александром Воробьевым его обвинили в краже изделий военного назначения "для последующей реализации на территории иностранного государства". С учетом предыдущего наказания Роману Сидоркину назначили 23 года лишения свободы (первые три года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима), пишет "Медиазона".

Роман Сидоркин не был признан политзаключенным, но его имя включено в список жертв политических репрессий, который ведут правозащитники "Мемориала".

На днях стало известно о смерти в местах лишения свободы политзаключенного Олега Тырышкина, отбывавшего двухлетний срок по статье об "оправдании терроризма" за комментарии в ВК. 8 апреля в СИЗО Комсомольска-на-Амуре покончил с собой 53-летний художник Андрей Акузин, арестованный из-за комментария в интернете. 17 апреля стало известно о смерти в ИК-2 в Воронеже 43-летнего политзаключенного, проповедника и блогера Вегана Христолюба Божьего. По словам его знакомых, его нашли повешенным в ШИЗО, возбуждено уголовное дело о халатности.