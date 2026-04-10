"Наступление на всё живое". "Мемориал" признали экстремистским

9 апреля Верховный суд России признал экстремистской организацией "международное общественное движение "Мемориал" и запретил его деятельность на территории России. С иском в суд 31 марта обратился Минюст РФ. Заседание проходило в закрытом режиме. Сообщается, что на него пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии.

Правление Международной ассоциации "Мемориал" отмечает, что организации с таким названием не существует. "Но, зная репрессивные практики путинского режима, можно не сомневаться: "ответчик" по иску был обозначен столь расплывчато и невнятно не по небрежности, а вполне намеренно. Это создаст предпосылки для последующих репрессий в России против любых "мемориальских" организаций, их участников и сторонников", - заявили правозащитники.

Сразу после появления иска Минюста бывший председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов в интервью Радио Свобода заявил, что признание организации экстремистской послужит основанием для репрессий против людей, которые тем или иным способом сотрудничают с "Мемориалом": " Это вполне инструментальный ход, облегчающий работу гражданину следователю. Потому что если человек отнесён к такому сообществу, дальше доказывать его индивидуальные деяния не нужно. И в этом безумии есть система", – сказал правозащитник.

"Мемориал" - одна из старейших российских правозащитных организаций, которая была создана в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Её сотрудники занимаются сохранением исторической памяти, исследованиями сталинских репрессий, а также ведут список современных российских политзаключённых. Организацию начали преследовать ещё до начала полномасштабного российского вторжения в Украину: в конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал".

Тогда же Верховный суд РФ принял подобное решение в отношении "Международного Мемориала". Организации были ликвидированы по иску Генпрокуратуры из-за того, что они якобы нарушили закон об "иностранных агентах". В мае 2023 года в Женеве была учреждена международная ассоциация "Мемориал" – её участниками стали 15 организаций ликвидированного Верховным судом РФ "Международного Мемориала". В 2026 году власти РФ объявили эту организацию "нежелательной".

В поддержку "Мемориала" выступил правозащитный проект ОВД-инфо. Решение Верховного суда там назвали "очередной атакой на всё гражданское общество России" и подчеркнули, что когда оно вступит в силу, работа в организациях с таким названием и их поддержка будут вне закона. " Риски могут возникать не только из-за работы в "Мемориале", но и из-за донатов, репостов, публикации ссылок на сайты организаций. Возможно, даже за попытку поиска списка политзаключенных", – отмечает ОВД-инфо.

После объявления "Мемориала" экстремистским в РФ немецкая правозащитная организация "Будущее. Мемориал"(Zukunft Memorial) пообещала расширить свою деятельность и активизировать работу в Европе и на международном уровне.

Адвокат проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов полагает, что комментировать решение Верховного суда РФ с юридической точки зрения крайне тяжело, потому что судебное заседание происходило в закрытом режиме: "Существо дела опять скрыли от общественности – неизвестно кого признали экстремистами и не объяснили, какая деятельность имеет такие признаки. В этой связи приходится вслепую предугадывать, какие именно действия в скором времени будут нарушать закон. Самое главное – ответственность за участие в деятельности организации наступает с момента внесения сведений в реестр Минюста. До этого времени закон не позволяет привлекать людей к уголовной ответственности", – рассказал юрист Радио Свобода.



Руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис считает, что очередной виток преследования организации и её новый статус связаны с общей репрессивной логикой российской власти, которая пытается запугать граждан:

– Сам по себе "Мемориал" не является какой-то единой сущностью. Это просто много разных, по-разному зарегистрированных и незарегистрированных в России и за её пределами общественных объединений. Поэтому, как мне представляется, это решение направлено на то, чтобы одним махом либо затруднить, либо сделать их работу вовсе невозможной. Конечно, цель решения – усложнить взаимодействие между людьми за пределами России, которые могут свободно высказываться и защищать ценности прав человека и исторической памяти, и теми, кто находится в России, с российским обществом.

Мы не можем залезть в голову тем людям, которые инициировали это решение. Но это кажется наиболее вероятным. В коротком пресс-релизе на сайте Верховного Суда они пишут про "разрушительную антироссийскую идеологию" "Мемориала". Разумеется, всё ровно наоборот – идеология организации является созидательной и пророссийской, но не провоенной и не проавторитарной. Она направлена на то, чтобы развивать ценности и права граждан России. Но это решение направлено именно на то, чтобы эту идеологию нельзя было доносить до граждан России, которые находится внутри страны, на то, чтобы минимизировать влияние "Мемориала".

– Лично вы объявлены в России экстремистом и террористом. Каковы юридические последствия этого статуса? Как это поражает вас в правах?

– Действительно, такой приговор был вынесен в отношении меня и ещё нескольких моих коллег из "Мемориала". Поскольку я нахожусь за пределами России, то для меня нет никаких особых практических последствий. Понятно, что я не могу распоряжаться своим имуществом, находящимся в России. Это была небольшая сумма денег, они пропали, больше у меня ничего нет, поэтому это не представляет большой проблемы. Но если бы что-то было, то получать доходы и расходовать средства было бы невозможно. Распоряжаться своим имуществом каким-то образом было бы тоже практически невозможно.

Понятно, что, имея обвинения экстремистского или террористического характера, даже находящемуся за границей человеку приходится беспокоиться о том, чтобы не попадать туда, где могут быть исполнены запросы Российской Федерации о выдаче. Он может быть задержан. Я вынужден придерживаться этих ограничений. Это не слишком большая цена за свободу, хотя, конечно, это неприятно. Я уверен, что "Мемориал" в целом преодолеет эти трудности, наш голос будет слышен, работа так или иначе будет продолжаться.



– Для чего это сделано сейчас, на пятый год войны, после того, как власти взяли курс на изменение исторической памяти о войне, сталинизме и репрессиях? За что они вам мстят именно сейчас?

– У нас много направлений работы, и проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" занимается современными политическими репрессиями в России. Очевидно, это сильно раздражает и будет раздражать власти и дальше. Но мне кажется, что на пятом году войны эти действия диктует сама логика развития авторитарной системы. Она требует дальнейшего закручивания гаек, поскольку понятно, что предыдущие этапы закручивания не принесли достаточного эффекта, не разорвали связь наших единомышленников в России с нами, находящимися за пределами страны, не изничтожили ценности тех идей, которые проповедует "Мемориал".

Это происходит на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране, разочарования во власти не только наших сторонников, но и широких слоёв общества. Это видно по многим проявлениям. Поэтому власти особенно важно уничтожить любые инструменты влияния на российское общество, любые объединяющие конструкции, пусть даже и за пределами страны, разорвать связь между российским обществом и свободными голосами из-за рубежа.

Они видят, что ситуация ухудшается. В этом смысле и блокировки интернета, и инициатива о признании "Мемориала" экстремистской организацией – это звенья одной цепи. Мы видим, что в день объявления нас экстремистами по какому-то надуманному уголовному делу прошли обыски в "Новой газете" и Конфедерации труда России. Это просто очередной этап наступления на всё живое, когда власть видит, что предыдущие шаги не увенчались успехом, – полагает Сергей Давидис.



