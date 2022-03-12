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В Саудовской Аравии за один день казнили 81 осуждённого

Эр-Рияд

Власти Саудовской Аравии сообщили в субботу о приведении в исполнении за один день 81-го смертного приговора.

Большинство казнённых – подданные саудовского королевства, которые были осуждены за связи с радикальными группировками, организацию атак и причастность к убийствам.

В сообщении государственного информагентства Saudi Press говорится, что среди казнённых были члены группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе признаны в России террористическими и запрещены), хуситы. Утверждается, что они планировали нападения на жизненно важные объекты и содействовали контрабанде оружия в страну.

Массовое исполнение смертных приговоров, судя по всему, стало крупнейшей казнью в королевстве за последние десятилетия. За весь прошлый год сообщалось о 67 таких случаях в Саудовской Аравии, в 2020 – о 27.

Правозащитные группы не раз обвиняли руководство страны в применении законов, ограничивающих политическое и религиозное выражение, критиковали казни, в том числе, арестованных в несовершеннолетнем возрасте.

Эр-Рияд все обвинения отвергает, подчёркивая, что в соответствии с законами страны защищает национальную безопасность.

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