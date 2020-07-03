В Турции начался суд по делу об убийстве журналиста Хашогги

Суд в Турции начал рассматривать дело об убийстве в Стамбуле в октябре 2018 года саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Обвинения выдвинуты против 20 подданных Саудовской Аравии. Их судят заочно.

Журналист, известный резкой критикой в адрес властей Саудовского королевства, прежде всего, наследного принца Мухаммеда бин-Салмана, был убит в консульстве своей страны. Эр-Рияд утверждает, что его гибель стала результатом грубой спецоперации, и что руководство страны такие последствия не санкционировало.

Среди тех, кого судят в Турции, бывший заместитель главы саудовской разведки Ахмед аль-Асири и экс-советник королевской семьи Сауд аль-Кахтани. Их обвиняют в подстрекательстве к умышленному убийству. По данным следствия, тело журналиста расчленили и вынесли из здания дипмиссии. Останки до сих пор не найдены.

В декабре прошлого года суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор пятерым обвиняемым по делу о гибели Хашогги, еще трое обвиняемых получили тюремные сроки. Слушания проходили при закрытых дверях.

В апреле прошлого года Госдепартамент США внёс в список граждан, которым запрещён въезд в страну, 16 человек, включая аль-Кахтани. Представители американской разведки высказывали мнение, что за убийством Джамаля Хашогги, который в последнее время жил в США и сотрудничал с газетой The Washington Post, может стоять лично принц Салман.