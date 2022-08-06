Израиль возобновил обстрелы сектора Газа, заявив об упреждающих ударах

Израиль утром 6 августа возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки "Исламский джихад", которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля попали в три жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 12 убитых и не менее 84 раненых.

В свою очередь Палестина нанесла ответные удары – выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Представители ООН, а также власти Египта и Катара призывают остановить атаки. Однако, пишет Reuters, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть от того, решит ли исламская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, присоединиться к боевым действиям.

Вечером 5 августа армия Израиля, в ходе операции "Восход", ликвидировала Тайсир аль-Джабари – командующего северным подразделением "Исламского джихада". Группировка подтвердила гибель командира. Аль-Джабари координировал связь "Исламского джихада" с группировкой ХАМАС. Также аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.

Израильская операция против террористической группировки "Исламский джихад" положила конец относительному спокойствию вдоль границы. Последнее крупное столкновение было в мае 2021 года, когда за 11 дней ожесточенных боёв между Израилем и Палестиной погибли не менее 260 человек.