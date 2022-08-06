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Израиль возобновил обстрелы сектора Газа, заявив об упреждающих ударах

Армия Израиля нанесла удар по Сектору Газа, 6 агуста 2022 года

Израиль утром 6 августа возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки "Исламский джихад", которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля попали в три жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 12 убитых и не менее 84 раненых.

В свою очередь Палестина нанесла ответные удары – выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Представители ООН, а также власти Египта и Катара призывают остановить атаки. Однако, пишет Reuters, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть от того, решит ли исламская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, присоединиться к боевым действиям.

Вечером 5 августа армия Израиля, в ходе операции "Восход", ликвидировала Тайсир аль-Джабари – командующего северным подразделением "Исламского джихада". Группировка подтвердила гибель командира. Аль-Джабари координировал связь "Исламского джихада" с группировкой ХАМАС. Также аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.

Израильская операция против террористической группировки "Исламский джихад" положила конец относительному спокойствию вдоль границы. Последнее крупное столкновение было в мае 2021 года, когда за 11 дней ожесточенных боёв между Израилем и Палестиной погибли не менее 260 человек.

  • На узкой прибрежной территории сектора Газа проживает около 2,3 млн палестинцев. Израиль и Египет ограничивают передвижение людей и товаров в анклав, ссылаясь на соображения безопасности.
  • Незадолго до удара по сектору Газа в пятницу, 5 августа, Израиль остановил запланированную транспортировку топлива, выведя из строя единственную электростанцию на территории Газы.
  • Израиль ввёл повышенные меры безопасности в стране и объявил о призыве на военную службу 25 тысяч резервистов.

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