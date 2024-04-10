В секторе Газа убиты трое сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании

В среду палестинские и арабские СМИ сообщили, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибли трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании – лидера радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Европе. Это подтвердили и пресс-службы израильской армии и службы безопасности.

Как заявили в ЦАХАЛ, Эмир Хания был командиром эскадрона военного крыла ХАМАС. Два его брата – Мухаммад и Хазем Хания – также были командирами группировки.

Исмаил Хания подтвердил сообщение о гибели своих сыновей и внуков. Он назвал их "мучениками" и добавил, что кровь его детей "не дороже, чем кровь любого из нашего народа".

Он заявил медиакомпании "Аль-Джазира", что гибель родственников не заставит руководство ХАМАС отступить от своих планов, в том числе изменить свою позицию в отношении переговоров о перемирии с Израилем.

Всего у 62-летнего Хании 13 детей. Сам глава ХАМАС не живёт в секторе Газа, его основное место жительства - Катар.

Израиль проводит в секторе Газа полномасштабную военную операцию в ответ на нападение 7 октября на юг Израиля палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Во время атаки джихадистов погибли около 1200 человек, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники и вывезены в Газу.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.

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