ХАМАС заявляет, что не сможет найти 40 заложников для обмена

Представители радикальной группировки ХАМАС, признанной террористический в США и Евросоюзе, заявили в ходе переговоров о прекращении огня, что не смогут найти 40 заложников для возможного обмена. По сообщению CNN, на переговорах, которые ведутся при посредничестве Египта и Катара, предлагалось обменять 40 израильских заложников, находящихся в секторе Газа, на несколько сотен палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Пленные израильтяне, которых предлагалось обменять, – женщины, а также пожилые, больные или раненые мужчины. Однако сторона ХАМАС заявила, что не сможет найти 40 живых заложников, подходящих под такие критерии.

Источники CNN выражают беспокойство, что многие заложники могут быть уже мертвы, или что представители ХАМАС сами не знают, где они находятся. В то же время значительная часть заложников, остающихся в плену ХАМАС, – мужчины боеспособного возраста.

Как уточняет The Times Of Israel, на последних переговорах был предложен трёхэтапный план. На первом этапе ХАМАС должен был передать Израилю гражданских заложниц – женщин, а также пожилых и раненых мужчин. Их число оценивалось в 40 человек. Израиль в ответ освободил бы за каждого своего заложника по 30 палестинских заключённых из числа женщин, стариков и несовершеннолетних. За освобождение женщин-военнослужащих Израиль отдал бы по 50 заключённых за каждую: 30 приговорённых к пожизненному заключению и 20 отбывающих меньшие сроки. Также в это время израильская армия отступила бы с восточной стороны сектора Газа, обеспечив беспрепятственное движение с севера на юг, и прекратила бы авианалёты.

На второй стадии ХАМАС предлагалось отпустить заложников-мужчин – как гражданских, так и военных – в обмен на палестинских заключённых. Эта стадия подразумевала бы полное прекращение огня и вывод войск ЦАХАЛа из сектора Газа.

На третьем этапе предлагались обмен телами погибших, прекращение блокады сектора Газа со стороны Израиля и начало восстановительных работ в секторе.

Переговоры Израиля с ХАМАС идут при международном посредничестве, в первую очередь арабских стран. Последний их раунд не принёс результата: 8 апреля ХАМАС отказался принять очередной план прекращения огня.