В Сербии проходят президентские и парламентские выборы

В Сербии 3 апреля проходят выборы президента страны и нового состава Народной скупщины – однопалатного 250-местного парламента. Во всеобщих выборах принимают участие восемь кандидатов в президенты и 19 парламентских списков.

На выборах президента предварительные опросы давали уверенное лидерство действующему главе государства Александру Вучичу. "Буду разочарован, если получу меньше шестидесяти процентов голосов уже в первом туре", — заявил он перед голосованием, результаты предвыборных опросов предсказывают ему именно такой результат.

На второе место с показателем вчетверо более скромным, чем у Вучича, рассчитывает Здравко Понош – представитель оппозиции, которая с трудом, но объединилась вокруг "Партии свободы и справедливости" бывшего мэра Белграда, миллионера Драгана Джиласа.

Результаты выборов в парламент Сербии, уверены обозреватели, станут проекцией президентских: правящая Сербская прогрессивная партия, в которой председательствует Вучич, рассчитывает на 53 процента голосов. Второе место предсказывают оппозиционной коалиции "Объединённые за победу Сербии" (13% ), третье – Социалистической партии Сербии (10%) во главе с политическим партнёром Вучича, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем.

Последние парламентские выборы 2020 года большая часть демократической оппозиции Сербии бойкотировала из-за отсутствия демократических условий для их проведения. К теперешним президентским и парламентским выборам, заявил Драган Джилас, Европейский Союз "не смог договориться о свободном и честном голосовании", хотя делегации ЕС удалось добиться внесения некоторых изменений в избирательное законодательство.

"Условия хуже, чем два года назад, но, к сожалению, мы были просто вынуждены пойти на выборы, потому что еще один бойкот сведет нас к нулю", сказал Джилас. Вучич, по его словам, "извлек выгоду из своего почти полного господства в основных СМИ, которые выделили минимум времени оппозиции и их программам в преддверии голосования".

Окончание первого срока Вучича характеризовалось обширными экологическими протестами, в которых многие усматривали политическую подоплёку, а именно – недовольство авторитарными методами правления Вучича.

После сегодняшних выборов новому старому президенту предстоит решать две проблемы, приобретающие всё большую остроту: неурегулированные отношения с Косово, которое Белград считает частью своей страны, а также вопрос санкций против России, введённых после вторжения в Украину. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.

Руководство ЕС открыто добивается присоединения Вучича к общей позиции Европы. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил за три дня до выборов, что его министерство, а также разведывательное агентство Сербии БИА располагают информацией о том, что несколько групп, мотивированных и организованных "некоторыми политическими партиями в стране и факторами за рубежом", планируют скомпрометировать воскресные выборы в день голосования или даже помешать их проведению.