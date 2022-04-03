В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени и будут работать до 19 часов — то есть, до 20 часов по Москве. Коалиция из шести оппозиционных партий пытается победить на выборах правящих консерваторов из "Фидес". Одновременно граждане голосуют об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.

Что говорит оппозиция

В оппозиционный альянс входят партий всех спектров: либералы, левые, зелёные и правые националисты. Оппозиция пытается превратить выборы в голосование о цивилизационном пути для страны — заявляя, что в воскресенье решится, будет ли Венгрия вместе с Западом или c Востоком.

Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны в Украине; в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Несмотря на то, что Венгрия присоединилась к санкциям против России, страна не пропускает через свою территорию военные грузы в помощь Украине, а правительство фактически отказывается снизить зависимость экономики от российских энергоресурсов.

На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Петер Марки-Заи обвинил Орбана в государственной измене за его связи с Москвой.

Что говорит правящая партия

Для Орбана потенциальная победа на выборах может стать четвёртой по счёту и пятой в его политической карьере. "Фидес" позиционирует себя как гарант мира и стабильности в стране, оппозиция обвиняется в финансировании Западом и желании втянуть Венгрию в украинскую войну. Об этом же премьер-министр заявил в последнем предвыборном обращении, заявив, что левые силы "заключили пакт" с Киевом, чтобы вмешаться в вооружённый конфликт после победы на голосовании.

Прогосударственные медиа настаивают, что правящая партия сконцентрирована на сохранении экономической и энергетической безопасности граждан — в том числе, за счёт газа, получаемого из России.

Референдум

Поддерживающий премьер-министра консервативный электорат призывают на участки и для голосования на референдуме. Всем участникам заданы четыре вопроса: поддерживают ли они "преподавание сексуальной ориентации" в школах без согласия родителей, поддерживают ли они продвижение смены пола среди детей, неограниченный доступ детей к откровенному сексуальному контенту в медиа и показ медиаконтента о смене пола несовершеннолетним.

Консервативная политика "Фидес" в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России. Критики референдума настаивают, что формулировки вопросов подталкивают избирателей к выборам одного из вариантов ответа.

Что говорят опросы

На голосовании разывается 199 мандатов, 106 мест будут отданы кандидатам, победившим простым большинством в одномандатных округах, 93 места избираются пропорционально по партийным спискам.

Предвыборные опросы отмечают незначительное преимущество "Фидеса" перед оппозиционной коалицией, при довольно высоком числе неопределившихся граждан. Сейчас "Фидес" контролирует 133 кресла в парламенте, что позволяет ему фактически не оглядываться на оппозицию в принятии ключевых вопросов. Если итоги голосования будут близки к опросам, правящая партия потеряет конституционное большинство в 2/3 голосов, полученное на предыдущем голосовании.