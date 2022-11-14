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В сети кафе "АндерCон" - массовые проверки и выемка документов 

Владелица сети кафе "АндерСон", бывшая омбудсвумен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова

В сети кафе "АндерСон", которая принадлежит бывшей омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, проходят массовые налоговые проверки и выемка документов. Об этом сообщила сама Татулова, добавив, что, по её мнению, таким образом власти пытаются заставить её уехать из России.

"Это масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны: или в тюрьму, или заткнись и катись отсюда", - написала предпринимательница. По её словам, только за этот год сеть кафе "АндерСон" подверглась более 60 налоговым проверкам.

Телеграм-канал Baza опубликовал кадры проверки в одном из кафе, на которых видно, что проверяющие зачем-то заклеивают установленные в заведении камеры видеонаблюдения.

В данный момент работа всех кафе "АндерСон" приостановлена.

  • В марте 2020-го года основательница сети семейных кафе "АндерСон" и фабрики по производству сладостей и полуфабрикатов Анастасия Татулова на встрече Владимира Путина с представителями бизнеса ​критически отреагировала на обещанные президентом меры поддержки во время пандемии коронавируса, призвала "не пугать бизнес прокуратурой" и предложила заменить обещания отсрочки уплаты налогов на налоговые каникулы.
  • В мае 2021-го года Татулова сообщила, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме, в котором примет участие Владимир Путин, заплатив за своё же выступление 960 тысяч рублей. "Так нам и надо. Хочешь высказать мнение - заплати миллион, помоги стране", - саркастически резюмировала предпринимательница.
  • В мае текущего года Татулова написала заявление об уходе с поста омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса. По её словам, она "разошлась во взглядах с государством", устала решать вопросы предпринимателей вручную и столкнулась с давлением на себя и семью. После ухода Татуловой депутат Госдумы Евгений Федоров написал генпрокурору РФ запрос с требованием проверить бизнес основательницы сети кафе "АндерСон" "на предмет соответствия уголовному законодательству".

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