В сети кафе "АндерCон" - массовые проверки и выемка документов 

В сети кафе "АндерСон", которая принадлежит бывшей омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, проходят массовые налоговые проверки и выемка документов. Об этом сообщила сама Татулова, добавив, что, по её мнению, таким образом власти пытаются заставить её уехать из России.

"Это масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны: или в тюрьму, или заткнись и катись отсюда", - написала предпринимательница. По её словам, только за этот год сеть кафе "АндерСон" подверглась более 60 налоговым проверкам.

Телеграм-канал Baza опубликовал кадры проверки в одном из кафе, на которых видно, что проверяющие зачем-то заклеивают установленные в заведении камеры видеонаблюдения.

В данный момент работа всех кафе "АндерСон" приостановлена.