В Екатеринбурге появилась уличная реклама вербовки в ЧВК Вагнера

На улицах Екатеринбурга появилась уличная реклама с призывом вступать в ЧВК Вагнера — российскую частную военную компанию, участвующую в боях в Украине, Ливии, Сирии и других странах мира. Об этом пишет издание 66.ru, фотографию одного из рекламных плакатов выложил в телеграме прокремлёвский блогер Сергей Колясников.

На плакате размещена фотография вооружённых мужчин в военной форме, флаг России и слоган "Оркестр "W" ждёт тебя". Указано ограничение по возрасту — старше 24 лет, номер телефона и ссылка на сайт wagner2022.org. "Оркестр" — одно из распространённых названий группы Вагнера в Рунете.

Сайт с плакатов был зарегистрирован в мае, данные о его владельцах скрыты. Он упоминался в расследовании РБК об отправке наёмников на войну с Украиной. На странице размещён видеоролик из сирийского города Пальмира и телефонные номера вербовочных пунктов. Корреспонденту РБК в начале июля удалось связаться с тремя такими пунктами, где ей сообщили подробности о требованиях к кандидатам.

Журналисту пообещали зарплату в 240 тысяч рублей в месяц на руки, это на 84 процента больше, чем средняя зарплата на Чукотке, где, по данным Росстата самые высокие зарплаты в России, и на 650 процентов, чем в Ивановской области и Дагестане.

Российские власти не признают существование ЧВК Вагнера, но компания активно используется в вооружённых конфликтах, одна из сторон которых поддерживается Москвой: наёмники принимали участие в боях в Сирии на стороне правительственных войск, в Ливии на стороне сил бывшего командующего армией Халифы Хафтара, в нескольких африканских странах.

Российская армия, согласно независимым оценкам, понесла тяжёлые потери в первые недели боёв в Украине в 2022 году. Большинство убитых были контрактными служащими в самых боеспособных частях. После этого в ряде российских регионов начали комплектовать подразделения наёмников для участия в войне в Украине, а ЧВК Вагнера стала использоваться в наступлении России в Луганской области, завершившееся почти полным переходом региона под контроль пророссийских сепаратистов.