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В сеть утекли данные пользователей онлайн-кинотеатра "Старт"

Данные почти 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра "Старт" оказались в интернете в открытом доступе. Об этом сообщил телеграм-канал "Утечки информации".

Среди данных, оказавшихся в сети – имя и фамилия пользователя, адрес электронной почты, номер телефона, хешированный пароль, IP-адрес и страна. Больше половины пользователей "Старта" в опубликованной базе оказались из России, более двух миллионов – из Казахстана, около двух миллионов из Китая и более полутора миллионов – украинцев.

Сервис признал факт утечки, извинился перед пользователями и сообщил, что исправил уязвимость. По информации онлайн-кинотеатра, в сеть попали данные за прошлый год.

Самое существенное, что оказалось в открытом доступе – это адрес электронной почты и номер телефона, с которых пользователь подключался к услуге, утверждает команда "Старта". Пароли в открытом виде, история просмотров и данные банковских карт не пострадали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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