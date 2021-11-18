Oriflame оштрафовали за утечку данных более миллиона клиентов

Суд оштрафовал косметическую компанию Oriflame на 30 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда.

24 августа стало известно, что хакеры выставили на продажу базу из 1,3 миллионов электронных копий паспортов российских клиентов компании. Паспортные данные злоумышленники могут использовать для оформления микрозаймов, регистрации сим-карт и в телефонном мошенничестве. Компания Oriflame сообщила, что 31 июля и 1 августа подверглась кибератакам. Тогда хакеры и могли получить доступ к копиям паспортов. Бренд заявлял, что хакерская атака не затронула номера банковских счетов, телефонов и пароли пользователей.

Ранее хакеры уже похищали данные клиентов компаний, которые, как и Oriflame, продают свои товары через сетевой маркетинг. В 2019 году в сеть утекли 100 тысяч записей клиентов Herbalife с именами, телефонами и адресами электронной почты. В 2020 году были похищены данные Avon. В открытом доступе оказалась информация 19 миллионов пользователей и работников компании, включая имена, номера телефонов, электронные почты, даты рождения и адреса.