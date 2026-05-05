В Севастополе были арестованы бывшие бойцы отряда "Эспаньола"

В аннексированном Севастополе по ходатайствам российского военного следствия подконтрольный России суд арестовал нескольких бывших и действующих бойцов морского отряда добровольческого подразделения "Эспаньола", воевавшего в Украине в составе российской армии. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на решение Южного окружного военного суда.

Сообщается, что арестованным инкриминируется незаконный оборот оружия и взрывчатки. Следствие ищет в Крыму тайники с оружием.

Как пишет "Коммерсант", Южный окружной военный суд на днях отказался освободить из СИЗО под домашний арест одного из обвиняемых. Ранее он признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, также защита указывала на то, что он является отцом четырёх детей. Прокуратура и следствие выступили против изменения меры пресечения, ссылаясь на то, что "ещё не все участники преступной группы установлены".

Сколько именно человек арестованы, не сообщается. Ранее сообщалось об аресте бывшего командира морского отряда "Эспаньолы" с позывным "Алтай" Руслана Казанцева.

Бригада "Эспаньола", в основном состоявшая из футбольных фанатов крайне правых взглядов, была основана Станиславом Орловым (известным как Испанец). Ряд её бойцов участвовал ещё в конфликте в Донбассе в 2014 году, после российского широкомасштабного вторжения в Украину сформировалась сначала в рамках бригады "Восток" так называемой "ДНР", а затем как 88-я разведывательно-штурмовая бригада Добровольческого корпуса Минобороны России. Морской отряд "Эспаньолы" был создан в конце 2024 года, как утверждал "Испанец", "для защиты побережья Крыма". Утверждалось в частности, что он "осуществляет поражение безэкипажных катеров с помощью FPV-дронов в зоне своей ответственности".

В октябре 2025 года подразделение объявило о расформировании. 4 декабря того же года Станислав Орлов был убит в Севастополе. По данным источников издания ASTRA, это произошло при попытке задержания сотрудниками силовых структур. Поводом для задержания стало подозрение в торговле оружием. Почему "Испанец" был убит, а не задержан, не ясно: "очевидцы, с которыми пообщалась ASTRA, утверждают, что экс-командир даже не отстреливался", - пишет издание.