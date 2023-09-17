В Севастополе были слышны взрывы, в городе был виден дым

Крымские телеграм-каналы вечером в воскресенье сообщили о взрывах в районе мыса Фиолент в аннексированном Севастополе. По ряду сообщений, там расположены российские военные части радиотехнической разведки и ПВО. В Минобороны России заявили о сбитых беспилотниках над юго-западной частью Крыма.

О взрывах сообщают как пророссийские, так и проукраинские каналы. Канал "Крымский ветер" публикует фото предположительно последствий случившегося, на нём виден дым и зарево, вероятно, от пожара. Со ссылкой на местных жителей канал пишет также о запахе гари в ряде районов.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что речь идёт о дымовой завесе для маскировки кораблей Черноморского флота, а в городе "всё спокойно". Впоследствии он написал, что обломки сбитого беспилотника упали на территори фермы, никто не пострадал.

Источник в украинской разведке заявил изданию "Украинская правда", что взрывы в Севастополе - результат "плановой работы" украинских ВМС и Главного управления разведки. Что было целью, он не сказал.

Независимого подтверждения того, что произошло в Севастополе, на данный момент нет.

На этой неделе украинские военные нанесли несколько ударов по военным объектам в аннексированном Крыму. В ночь на 14 сентября в окрестностях Евпатории предположительно был повреждён или уничтожен комплекс ПВО С-400 "Триумф". А днём оанее в результате удара по судоремонтному заводу в Севастополе серьёзные повреждения получили два российских военных корабля.