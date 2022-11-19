В Северной Корее впервые публично показали дочь Ким Чен Ына

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые оказалась на публике и была показана официальным Центральным телеграфным агентством страны. Ребёнку около 12 лет, её имя названо не было. Ким привёл её на испытания баллистической ракеты.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведён 18 ноября, сообщение с упоминанием дочери ЦТАК размеcтило на следующий день. Ребёнок в белом пуховике вместе с отцом сфотографированы напротив мобильной пусковой установки с испытанной ракетой и во время общение Кима с военными. На этом снимке показана и жена Кима Ли Соль Чжу.

До этого момента Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017, передаёт агентство "Рёнхап".

Власть в Северной Корее фактически передаётся по наследству, Ким Чен Ын унаследовал государство от Ким Чен Ина, а тот — от Ким Ир Сена. Ранее эксперты предполагали, что наследником Чен Ына может стать его сестра Ким Ё Чжон, но публичная демонстрация ребёнка может означать, что её отец решил готовить её к исполнению государственных обязанностей.