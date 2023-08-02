В Северной Осетии осудили 12 членов банды Аслана Гагиева

Суд в Северной Осетии в среду завершил процесс по делу так называемой банды Аслана Гагиева. 12 подсудимых получили сроки от 12 лет колонии до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.

Суд признал участников банды виновными в 37 убийствах на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, покушении на четырёх человек, посягательстве на жизнь троих сотрудников полиции, похищении двух и незаконном лишении свободы одного человека, а также использовании фальшивых документов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

К пожизненному заключению приговорены Инал Засеев и бывший сотрудник полиции Руслан Юртов. Их признали виновными в 16 и 11 убийствах соответственно.

Как рассказывает Кавказ.Реалии, группировка Гагиева насчитывала более 40 участников и существовала девять лет – с 2004 по 2013 год. Группировке приписывают около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В неё входили в том числе трое сотрудников полиции, один сотрудник прокуратуры и сотрудник контрразведки частично признанной Южной Осетии.

Дело самого Гагиева сейчас рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Зураба Макиева. Гагиев требует от следствия официально назвать всех, кто заказывал ему убийства, и отпустить "невиновных, которые были наказаны по этому делу".