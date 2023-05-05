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В Шереметьево задержали главу "Центра исторической памяти"

В аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали руководителя пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова. Об этом сообщает "Мемориал".

К Чернышову выехал адвокат. Правозащитники предполагают, что задержание связано с делом о вывозе архива пермского отделения "Мемориала". Российские власти ликвидировали региональный филиал организации в 2022 году, после чего его архив был отправлен на хранение в Москву.

По этому делу в марте 2023 года полиция провела в Перми серию задержаний, обысков и допросов бывших активистов местного "Мемориала". Из квартиры Чернышова тогда изъяли всю технику и информационные носители, а из офиса "Центра исторической памяти" – жёсткие диски компьютеров.

  • Российские власти окончательно ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и современной России, в феврале 2022 года.
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал" назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность без образования юридического лица.

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