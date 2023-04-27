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Главу "Мемориала" в Екатеринбурге дважды обвинили в "дискредитации"

Алексей Мосин

В Екатеринбурге на главу местного "Мемориала" Алексея Мосина составили два протокола по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщил "Мемориал".

Полиция пришла домой к Мосину рано утром и отвезла его на склад "Ельцин-центра", чтобы забрать учредительные документы юридических лиц "Мемориала". Затем Мосина доставили в отдел полиции, где выписали ему два протокола по статье о дискредитации российской армии.

Поводом для возбуждения административных дел стали материалы, опубликованные на сайте уральского "Мемориала": к протоколам приложено более сотни сканов. Среди них заявление "Международного Мемориала" к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее на эти публикации жаловалось "Оренбургское казачье войско". Казаки были недовольны, что в них российская армия названа агрессором, а "спецоперация" – вторжением.

"Мемориал" отмечает, что Мосин не является руководителем сайта уральского "Мемориала" и не имеет к нему доступа. В организации считают, что преследование правозащитника связано с его поддержкой бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого судят по уголовной статье о повторной дискредитации армии.

По каждому протоколу Мосину грозит штраф до 50 тысяч рублей, а также возбуждение уголовного дела за неоднократную "дискредитацию" армии со сроком до пяти лет лишения свободы.

  • Российские власти окончательно ликвидировали "Мемориал", фиксировавший политические репрессии в СССР и современной России, в феврале 2022 года.
  • Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях. За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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