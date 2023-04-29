Завершено расследование дела против сопредседателя "Мемориала" Орлова

Завершено расследование уголовного дела по обвинению в повторной дискредитации армии против сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова. Как сообщается на сайте "Мемориала", в субботу следователь вручил Орлову обвинительное заключение. Дело передается для рассмотрения в Коптевский районный суд Москвы.

Орлов находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трёх лет лишения свободы. В "Мемориале" отмечают, что дело Орлова о повторной дискредитации — первое по этой статье в Москве.

О возбуждении уголовного дела против Орлова стало известно 21 марта, когда у ряда сотрудников "Мемориала" прошли обыски - по ранее возбуждённому делу о реабилитации нацизма. После обыска Орлова привезли на допрос, на котором ему сообщили, что против него возбудили дело по другой статье - о повторной дискредитации армии. Оно связано с постом о войне в Украине, который правозащитник опубликовал 14 ноября 2022 года. В нём Орлов пишет о том, что война была "развязана режимом Путина", и называет её "тяжелейшим ударом по будущему России". Ещё в марте 2022 года Орлов был оштрафован по административной статье о так называемой дискредитации армии.

Изданию "Сота" Орлов рассказал, что дело было возбуждено после доноса активистов Мироненко и Бохунько, причастных к движению "Ветераны России". Она, как сообщается, причастна и возбуждению уголовного дела о реабилитации нацизма в связи с деятельностью "Мемориала".