В шести областях Украины введены веерные отключения электричества

Компания "Укрэнерго" ввела веерные отключения электричества в шести областях Украины. Такие меры были приняты из-за последних массированных ударов российской армии по объектам энергетики. Об этом сообщает в телеграм-канале компании.
"Укрэнерго" сообщает, что каждый день с 18:20 до 22:00 будут выключать электричество в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Компания также информирует о том, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения для жителей Харьковской области и для предприятий в Кривом Роге.
- За последние несколько недель Россия провела ряд массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Сообщалось, что в результате ударов в ночь на 22 марта крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей. Крупнейшим объектом, поражённым в ходе ракетной атаки, стала ДнепроГЭС в Запорожье.
- В ночь на 25 российские беспилотники нанесли удар по двум подстанциям на юге Украины, из-за чего без света осталась часть потребителей в Одессе и Одесской области.
- После атаки российских войск в ночь на 29 марта были повреждены электростанции на западе и в центре Украины.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль позже уточнил, что повреждена энергетическая инфраструктура в шести областях страны: Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой.
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