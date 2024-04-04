В шести областях Украины введены веерные отключения электричества

Компания "Укрэнерго" ввела веерные отключения электричества в шести областях Украины. Такие меры были приняты из-за последних массированных ударов российской армии по объектам энергетики. Об этом сообщает в телеграм-канале компании.

"Укрэнерго" сообщает, что каждый день с 18:20 до 22:00 будут выключать электричество в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Компания также информирует о том, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения для жителей Харьковской области и для предприятий в Кривом Роге.