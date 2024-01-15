В штате Айова стартует кампания по выборам президента США

В США вечером в понедельник 15 января, партийные кокусы (группа сторонников политической партии или движения) в штате Айова начинают кампанию по выборам президента США. Она завершится национальным голосованием во вторник 5 ноября. Победивший кандидат будет приведён к присяге 20 января 2025 года.

Кокусы и праймериз - процедуры избрания кандидатов от Республиканской и Демократической партий – пройдут в ближайшие месяцы во всех штатах Америки. Кокусы организуют сами политические партии. Избиратели партии слушают выступления сторонников кандидатов, обсуждают и стараются переубедить друг друга и затем голосуют.

Праймериз организуют власти штатов. Это традиционное тайное голосование, правила отличаются от штата к штату. В закрытых праймериз голосовать за кандидата партии разрешено только её членам, в открытых избиратели могут свободно выбрать, в голосовании какой партии участвовать.

Праймериз в Нью-Хэмпшире, которые состоятся через неделю после Айовы, 23 января – гибридного типа. В партийном голосовании разрешено участвовать беспартийным избирателям, но после этого они становятся зарегистрированными избирателями партии, за которую голосовали.

На партийных голосованиях в каждом штате кандидаты получают голоса делегатов на будущем партийном съезде. В некоторых штатах – пропорционально поддержке при голосовании, в некоторых – набравший больше 50% голосов получает все.

Чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, нужно на праймериз получить голоса не менее 1215 делегатов съезда, который состоится в Милуоки 15 июля.

У демократов для партийной номинации нужно не менее 1973 голосов.

В так называемый супер-вторник 5 марта голосования в 16 штатах определяют голоса примерно 870 делегатов. Первые в календаре, Айова и Нью-Хэмпшир дают аутсайдерам шанс изменить динамику гонки. Например, в 2008 году молодой сенатор Барак Обама, уступавший Хиллари Клинтон 20%, выиграл кокусы в Айове и в итоге – номинацию.

Демократическую партию на выборах 2024 года будет представлять Джо Байден. Когда действующий президент решает идти на переизбрание, внутри партии ему обычно не возникает значительной оппозиции.

У Байдена есть два формальных соперника на праймериз: писательница Мариэнн Уильямсон и конгрессмен Дин Филлипс. При этом избиратели указывают на возраст президента – 81-летний Байден – уже самый пожилой президент в истории США, а если он победит на выборах, к концу второго срока ему будет 86.

Наиболее вероятный соперник Байдена – 77-летний республиканец Дональд Трамп.

Осенью в опросах примерно три четверти респондентов считали Байдена слишком старым для президентства. Про Трампа такое говорили немногим больше половины.

Противники Трампа считают его возможное возвращение в Белый дом угрозой американской демократии. Байден фокусирует кампанию именно на этом.

Основные конкуренты Трампа среди республиканцев - губернатор Флориды Рон ДеСантис, и бывший представитель США при ООН, а до того губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Хейли и ДеСантису, чтобы победить Трампа, необходимо очень сильно выступить в двух первых этапах кампании на кокусах в Айове 15 января и 23 января на праймериз в Нью-Хэмпшире.

В Айове, по опросам, Трамп пользуется поддержкой примерно 52% республиканских избирателей, Хейли – 17%, ДеСантис - около 16». В Нью-Хэмпшире у Трампа – около 42% сторонников, у Хэйли - около 30%.

Больше новостей Радио Свобода: