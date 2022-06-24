Неясна судьба привезённых в Швейцарию 3-х тонн российского золота

Более трех тонн российского золота исчезли в Швейцарии. Груз драгоценного металла весом в 3,1 тонны прошёл таможню, об этом 21 июня сообщило агентство Bloomberg. Однако спустя два дня швейцарская ассоциация производителей и продавцов драгоценных металлов (AFCMP) заявила, что ни одна из местных компаний, которая могла бы работать с такими объемами золота, этот груз не получала. В данный момент его местонахождение неизвестно.

Ввоз золотого груза в Швейцарию из России стал первым с начала войны России с Украиной. В таможенной декларации утверждалось, что золото предназначалось для аффинажа (очистки) и дальнейшей переработки, что, по данным Bloomberg, говорит о том, что его должно было принять одно из местных предприятий. Но ни одно из них не подтвердило, что заказывало золото из России или собиралось принять его.

Швейцария не вводила официальных санкций на иморт из России золота и других драгоценных металлов. Тем не менее ассоциация AFCMP предупреждает своих членов, что к поставкам из Российской Федерации следует относиться с осторожностью. "Сомнительному золоту не место в Швейцарии," - говорится в заявлении. Ассоциация рекомендует своим участникам в случае любых сомнений воздержаться от покупок.

США и представители ЕС не исключают, что в рамках ужесточения санкций могут быть введены и ограничения против золотых запасов российского Центробанка. Министерство экономического развития РФ предложило засекретить размер золотого запаса России; 6 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу.

В прошлом году Россия экспортировала 302,2 тонны золота на сумму 17,4 миллиарда долларов; Швейцария до войны являлась одним из крупнейших его импортеров.