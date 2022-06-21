ЕС может включить золото в седьмой пакет санкций против России

Несколько стран Евросоюза настаивают на разработке седьмого пакета санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Новые ограничения могут коснуться золота. Об этом сообщает агентство Reuters.
Очередная встреча лидеров Европейского союза пройдёт 23-24 июня в Брюсселе. Согласно проекту саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, участники встречи заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе их усиление и предотвращение обхода".
По словам дипломатов, около трети из 27 стран Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия начала работу над седьмым пакетом санкций. В основном, на этом настаивают северные и восточные государства Европы. При этом Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.
В настоящее время продолжается работа по определению секторов, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них — золото. Его предложила включить в очередной пакет санкций Дания, сообщил пресс-секретарь посла Дании в Евросоюзе. По словам источника Reuters, Еврокомиссия действительно рассматривает возможность наложить санкции на золото, однако пока неясно, будет ли это ограничение экспорта, импорта или и то, и другое.
- Золото является одним из ключевых активов для Центрального банка России. Около половины золотовалютных резервов Центробанка — примерно 300 миллиардов долларов — были заморожены в результате санкций, введённых США и Европой в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утверждён в начале июня.
- Также на предстоящем саммите ожидается, что Украине и Молдове предоставят официальный статус кандидатов в члены Евросоюза.
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