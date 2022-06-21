ЕС может включить золото в седьмой пакет санкций против России

Несколько стран Евросоюза настаивают на разработке седьмого пакета санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Новые ограничения могут коснуться золота. Об этом сообщает агентство Reuters.

Очередная встреча лидеров Европейского союза пройдёт 23-24 июня в Брюсселе. Согласно проекту саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, участники встречи заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе их усиление и предотвращение обхода".

По словам дипломатов, около трети из 27 стран Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия начала работу над седьмым пакетом санкций. В основном, на этом настаивают северные и восточные государства Европы. При этом Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.

В настоящее время продолжается работа по определению секторов, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них — золото. Его предложила включить в очередной пакет санкций Дания, сообщил пресс-секретарь посла Дании в Евросоюзе. По словам источника Reuters, Еврокомиссия действительно рассматривает возможность наложить санкции на золото, однако пока неясно, будет ли это ограничение экспорта, импорта или и то, и другое.