В Сибири против пенсионера возбудили уголовное дело об экстремизме

В Новосибирске против 67-летнего пенсионера возбудили уголовные дела о терроризме и экстремизме из-за двух комментариев против войны и мобилизации во "Вконтакте". Об этом сообщила независимый депутат Светлана Каверзина.

Как уточняют Сибирь.Реалии, комментарии были связаны с поджогом военкомата в Ленинском районе города, он произошел в конце сентября – после объявления мобилизации. У пенсионера провели два обыска, по его словам, "с взламыванием двери и допросом до пяти утра". У него изъяли планшет, а также заблокировали банковскую карту, на которую приходит пенсия.

Пенсионер утверждает, что изначально его подозревали в самом поджоге.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. Его обвиняют сразу по трём статьям: призывы к осуществлению террористической деятельности, призывы к массовым беспорядкам и призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Издание "Медиазона" пишет, что дело против 67-летнего новосибирца было заведено в феврале. Антивоенные посты в соцсетях он начал писать после разговоров с дочерью, которая живёт в Киеве и вынуждена прятаться от обстрелов. "Я просто разум потерял, начал писать антивоенные комментарии. У меня ребёнок в бомбоубежище ночевал, понимаете?" - приводит слова пенсионера "Медиазона".

Дело начнут рассматривать 2 августа в Новосибирском гарнизонном военном суде.