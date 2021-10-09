В сибирских регионах прекратились авиаперевозки в малые аэропорты

В Томской области, Республике Алтай и Забайкалье приостановлены полеты в малые аэропорты по местным маршрутам. Перевозки по этим направлениями выполняла авиакомпания "СиЛА" и ее подразделение "Аэросервис". Владелец предприятия заявил РБК, что причиной такого решения стали новые требования по безопасности для малых аэропортов, которые они не могут исполнять. В зоне риска находятся множество аналогичных площадок по всей России, — передаёт Сибирь.Реалии.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

По новым правилам небольшие аэропорты должны были за год установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат сотрудников для контроля, досмотра и охраны, а также организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы. В Минтрансе заявили, что за 12 месяцев лишь 165 из 2,2 тысяч посадочных площадок выполнили все необходимые условия.

"СиЛА" и "Аэросервис" — единственные перевозчики между малыми аэропортами в этих трех регионах. Они выполняли полёты в 15 местных аэропортов. Гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов заявил, что жители районов "крайне негативно" отнеслось к запрету на полеты. Главное, чего опасаются люди, это начала осенне-зимнего сезона, когда добраться в отдаленные поселки и деревни на автомобильном транспорте нельзя из-за снега и гололедицы.