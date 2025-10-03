В Сингапуре по запросу США задержан гражданин РФ

В Сингапуре задержан гражданин России, в отношении которого в США выдвинуты обвинения в кибермошенничестве. Об этом сообщили в пятницу сингапурские и российские СМИ. Предположительно, он имеет отношение к сети по обходу санкций.

Задержание подтвердили в МИД России. Не называя имени задержанного, там подтвердили, что "3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США". В российском посольстве заявили, что передали окружению задержанного информацию об адвокатах, и держат вопрос "на оперативном контроле".

По данным издания "База", задержанный - бизнесмен Алекс Кано (Александр Ласкин), который ранее издавал журнал "Русский Сингапур" и руководил рядом компаний. Как утверждает "База", в 2024 году его жена попала в Сингапуре под уголовное преследование, после чего его счета в банках страны были заблокированы. Официально не сообщалось, что задержан именно Алекс Кано.

В начале сентября издание Eu Reporter публиковало расследование об Алексе Кано, в котором утверждалось, что после 2014 года он официально сменил имя и перестал упоминать о своей связи с Россией. Издание подозревает его в связях с российским государством. Утверждается, что он имеет сингапурский паспорт.

Сингапурская компания Alexsong Pte Ltd в марте 2022 года была включена в санкционный список США. Министерство финансов США указало, что эта компания оказывала финансовые услуги, помогая обходить санкции российской сети "Серния", предположительно связанной с ФСБ. Через эту сеть в Россию поставлялась продукция военного назначения. EU Reporter утверждает, что Алекс Кано был бенефициаром попавшей под санкции сингапурской компании.

Власти США пока не комментировали сообщения о его задержании и возможной экстрадиции.

В ноябре прошлого года гражданин России и США Вадим Ермоленко, арестованный в США, признал вину в противозаконных поставках оружия в Россию. Об этом сообщил Минюст США. Утверждается, что Ермоленко и его сообщники приобрели и экспортировали в Россию вооружение и высокочувствительную электронику двойного назначения, в том числе посредством сети "Серния".



