В Сирии при ракетном ударе погиб советник иранского КСИР

В Дамаске в пятницу в результате ракетного обстрела со стороны Израиля погиб советник иранского Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщают иранские и сирийские государственные СМИ. Израильские СМИ называют убитого Саида Алихаддади "высокопоставленным офицером", однако не сообщается, какое у него было звание и должность.

Сирийское агентство SANA со ссылкой на военных ранее заявило, что удалось сбить часть ракет, выпущенных по объекту на юге Дамаска предположительно с контролируемой Израилем территории Голанских высот. Израильские военные, как обычно в таких случаях, не подтвердили и не опровергли факт нанесения удара. Израиль относительно регулярно наносит подобные удары по целям в Сирии, связанным с Ираном или поддерживаемыми им враждебным Израилю группировками.

Ранее Reuters и ряд других западных СМИ сообщал со ссылкой на источники, что Иран в последние дни сократил число своих размещённых в Сирии советников из числа служащих Корпуса стражей, опасаясь ударов со стороны США в ответ на гибель американских военнослужащих после удара беспилотника по базе в Иордании в конце января.

Трое военных США были убиты в результате атаки, которую совершила одна из проиранских группировок в регионе. В Вашингтоне заявили, что нанесут ответный удар, однако не уточнили, когда и какими могут быть цели. Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена рассматривает различные варианты, причём удар по объектам в самом Иране маловероятен - он означал бы резкую эскалацию конфликта, чего США хотели бы избежать.

The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на американских чиновников утверждает, что, по всей вероятности, Вооружённые силы США 3-4 февраля нанесут удары по объектам проиранских сил в Сирии и Ираке. Утверждается, что целью может стать и связанная с Ираном инфраструктура в этих странах. При этом, как утверждается, США предпримут и шаги, "которые должны дать Тегерану понять, что Вашингтон не хочет дальнейшей эскалации". Президент Ирана Ибрахим Раиси в пятницу, в свою очередь, заявил, что Иран "не хочет войны", но не поддастся "шантажу".

Ситуация в регионе резко обострилась после нападения признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и начала израильской ответной операции в секторе Газа. США и Израиль обвиняют Иран в том, что он стоит за различными вооружёнными группировками, атакующими американские и израильские цели. При этом официально Иран в войну не вступает.