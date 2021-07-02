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В СИЗО Таганрога нашли заключённого с перерезанным горлом

В Таганроге в СИЗО №2 нашли мёртвым заключённого. Его обнаружили в своей камере с перерезанным горлом. Об этом сообщает издание 161.ru.

Представители ФСИН заявили, что это было самоубийство. В ведомстве отчитались о том, что фельдшер СИЗО пытался реанимировать заключённого. ФСИН проводит проверку инцидента.

В конце июня в исправительной колонии №1 в Ярославле сотрудники учреждения обнаружили тело заключённого. Причина смерти неизвестна. Следственный комитет считает, что осужденный мог покончить жизнь самоубийством. Ранее правозащитники неоднократно сообщали о пытках в этой колонии.

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