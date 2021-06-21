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В ярославской колонии нашли труп заключённого

Сотрудники ярославской исправительной колонии №1 нашли на территории учреждения тело осужденного без признаков жизни, – сообщила “Интерфаксу” пресс-служба УФСИН по региону.

Работники колонии вызвали медиков, но реанимационные мероприятия не помогли. Причина смерти не установлена. "В качестве одной из приоритетных версий рассматривается суицид", - сказали в пресс-службе ведомства.

Личность заключенного УФСИН не раскрывает. Следственный комитет проводит проверку случившегося.

Правозащитники неоднократно заявляли о пытках в Ярославской колонии №1. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел против сотрудников ИК о превышении должностных полномочий.

"Ярославское дело" в суде
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"Ярославское дело" в суде

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  • В июле 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток одного из заключенных в ярославской колонии - Евгения Макарова. В феврале 2020 года появились свидетельства новых пыток – две видеозаписи, на которых сотрудники ФСИН большой группой избивают других заключенных. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, находившийся в колонии с мая 2016 года, после пыток умер в больнице Рыбинска.
  • В мае 2020 года суд в Ярославле оправдал начальника этой колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по делу о пытках Евгения Макарова. Другие сотрудники колонии, попавшие на видеозаписи, были осуждены на сроки от трёх до четырёх лет.

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