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В скандинавских водах плавает российский "кит-шпион"

Кит-белуха Хвалдимир в водах Норвегии, апрель 2019

В территориальных водах стран Северной Европы замечен полярный кит-белуха в ошейнике. Местные власти считают, что это российский "кит-шпион". На его ошейнике имеется надпись "Снаряжение Петербург 2019".

В воскресенье белуху заметили в территориальных водах Швеции, неподалёку от её юго-западного побережья.

По словам шведских зоологов, юг Швеции - слишком тёплые воды для белух, обычно они живут ближе к Полярному кругу. Специалисты полагают, что кит заплыл на юг в поисках пары или компании, поскольку белухи - очень социальный вид.

Это не первое появление белухи в водах Скандинавии, она успела стать местной знаменитостью. Впервые кит был замечен в Норвегии в апреле 2019 года. Его ошейник был оснащён креплениями для видеокамер. Кит был приучен следовать за кораблями. Предположительно, он мог сбежать с тренировочной военной базы или быть выпущен "на задание", но по пути потерять видеокамеры.

О животном много писала местная пресса. Ему дали кличку Хвалдимир - от новежского слова hval (кит) и имени российского президента Владимир. Сейчас Хвалдимиру около 14 лет. Зоологи утверждают, что он не боится морских судов и дружелюбен к людям: видимо, ранее он много общался с людьми и был выдрессирован.

  • В 1980-х годах советская армия развивала программу обучения дельфинов обнаружению подводных мин. Эта программа была закрыта в 1990-х. В 2017 году российский государственный телеканал "Звезда" сообщал о программе обучения китов-белух, тюленей и дельфинов для использования в военных целях.

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