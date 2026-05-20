В Смольном назвали недоразумением задержание за флаг крымских татар

Руководителей детского крымскотатарского ансамбля "Нефис" из аннексированного Крыма задержали в Петербурге потому, что полицейские отреагировали на "символику экстремистской организации", чтобы не допустить "большой беды", заявил глава комитета по межнациональным отношениям мэрии Петербурга Олег Капитанов. Об этом сообщает "Ротонда".

При этом он отметил, что флаг крымских татар, из-за которого 17 мая были задержаны три человека, не запрещён юридически, но вызывает у полицейских вопросы "из-за ассоциативного ряда и сочетания цветов" (голубого и жёлтого - цветовая гамма флага Украины, который юридически в России тоже не запрещён). Капитанов назвал задержание "недоразумением" и сказал, что городские власти будут сотрудничать с ансамблем.

Ансамбль приехал в Петербург на гастроли из Симферополя, это уже не первая подобная поездка. Во время экскурсии по Петропавловской крепости дети сфотографировались в национальных костюмах, с флагами России, Крыма и крымских татар в руках. После этого полицейские задержали троих человек, в том числе руководительницу ансамбля Севиле Халилову и главу крымскотатарского общества Петербурга при Доме национальностей Радиона Эсмедляева. Ночь они провели в отделе полиции, на них составили протоколы о несанкционированном митинге и о демонстрации экстремистской символики. Задержанных 18 мая привезли в суд, к тому времени дело уже вызвало большой резонанс после публикаций в прессе. Суд вернул протоколы полицейским, по всей видимости, им не будет дан ход.

Один из задержанных, Радион Эсмедляев, сказал "Ротонде", что полицейские "переборщили, но выполняли свою работу". Севиле Халилова, сказала "Фонтанке", что для неё главной компенсацией будет, если власти публично объявят флаг крымских татар законным.

Сообщалось, что дети должны были выступить перед жителями блокадного Ленинграда, кадетами и курсантами, а также участниками войны в Украине. Это выступление было отменено, ансамбль, однако, уже после суда выступил в парке "Россия - Моя история". Для детей в администрации организовали экскурсию в Петергоф и подарили им подарки.

Флаг крымских татар используется крымскотатарскими национальными организациями, включая запрещённый в России меджлис крымских татар, однако не признан в России экстремистским и следовательно не запрещён.