В Сочи затопило федеральную трассу, в Туапсинском районе заметили смерч

В ночь на 25 сентября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, скорость ветра поднималась до 20 метров в секунду, сообщает краевое управляли МЧС. В поселке Джубга в Туапсинском районе заметили смерч.

Участок федеральной автодороги А-147 в районе "Фара" был затоплен. В районе поселка Половинка из-за схода грунта произошёл камнепад. Движение по этим участком возобновлено, но с ограничениями.

Организаторы "Формулы 2" отменили гонку, которая должна была пройти утром 25 сентября. Не состоится из-за непогоды и третья сессия свободных заездов "Формулы 1".

В аэропорту Сочи задержали как минимум 20 авиарейсов, 24 отменили. Из-за обрыва контактной сети затруднено движение поездов на участке в Адлеровском районе.

По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в течение суток 25 и 26 сентября.

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