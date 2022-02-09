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В Софии прошла акция против действий Кремля в отношении Украины

Иллюстративное фото

У здания посольства России в Софии в среду вечером прошло гражданское бдение со свечами против вмешательства Кремля в дела Украины. Подробности передаёт из Болгарии Геннадий Габриэлян.

Акцию собрала Инициатива "Будущее с памятью", которая называет себя союзом граждан, организаций и партий с правыми и демократическими взглядами, выступающими за сохранение памяти о жертвах коммунизма в Болгарии. Как отмечается, она предложила "всем свободомыслящим людям категорически заявить, что место Болгарии - в Европе, а не в Евразии; поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и сказать "нет" агрессивному поведению режима Путина".

Среди участников молчаливого бдения, по информации издания Factor.bg, были политики, общественные деятели, журналисты, а также проживающие в Болгарии российские и украинские граждане.

В конце января митинг против вмешательства Кремля в дела Украины провели в конце января в черноморском порту Бургас россияне, постоянно живущие в Болгарии.

Москва обвинения в агрессии в отношении Украины категорически отрицает. Российские власти также неоднократно заявляли, что они не готовят никакого военного вторжения в Украину, о котором последние месяцы предупреждает западная разведка. В Вашингтоне не исключают, что такая операция может начаться уже в феврале.

Журналист Геннадий Габриэлян обращает внимание на то, что министр обороны Болгарии Стефан Янев в ответ на инициативу НАТО по усилению балканского фланга организации, по сути, отказался от помощи союзников, заявив: "Мы должны сделать шаг к развитию собственного оборонного потенциала в направлении подготовки так называемой батальонной боевой группы войск, под болгарским командованием, что и будет нашей позицией в рамках мер, обсуждаемых в НАТО".

В последние дни ситуация несколько изменилась: премьер-министр Болгарии Кирил Петков уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности дополнения болгарской батальонной боевой группы "в случае необходимости" вооруженными силами стран-членов НАТО, "что будет способствовать коллективной обороне". Одновременно сообщается, что до конца этой недели ВВС Испании передислоцируют в Болгарию 130 военнослужащих и четыре самолета типа Eurofighter EF-2000 Typhoon II, которые будут выполнять задачу по "усиленной охране" воздушного пространства страны совместно с болгарскими ВВС до 31 марта.

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