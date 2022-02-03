Никто не хотел умирать. Как украинский кризис меняет Европу и НАТО

Три тысячи военнослужащих США отправляются на этой неделе в Европу – в Германию, Польшу и Румынию, сообщили 2 февраля представители американской администрации. Россия, сосредоточившая, по заявлениям западных стран и данным из других источников, не менее 100 тысяч военных у границ Украины, назвала этот шаг "деструктивным". Это далеко не единственное военно-стратегическое решение, связанное с нынешним обострением ситуации вокруг Украины. Как изменится расстановка сил в Европе и роль НАТО в результате этого кризиса?

"Тот, кто разговаривает, не стреляет" – таким афоризмом ответила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на вопрос журналистов о том, почему ее страна особенно активно настаивает на продолжении переговоров с Москвой в разгар нынешнего кризиса. Тем не менее ситуация, когда о возможном российском вторжении в Украину на Западе говорят как о чем-то весьма вероятном, вынуждает принимать и решения военного характера. По мнению многих наблюдателей, вне зависимости от исхода украинского кризиса его результатом станет заметное изменение системы международной безопасности в Европе, прежде всего Центральной и Восточной.

Боевые группы НАТО и "крепость Калининград"

Вашингтон сообщил о приведении в боевую готовность дополнительно 8500 военнослужащих, которые могут быть при необходимости оперативно отправлены на восток Европы – часть из них, как уже было сказано, выезжает уже на днях. В настоящее время в Польше и странах Балтии размещены 4 боевые группы НАТО, общая их численность составляет 4500 военнослужащих. Кроме того, еще 2500 американских военных находятся в Болгарии и около тысячи – в Румынии.

После начала нынешнего российско-украинского кризиса несколько европейских стран НАТО объявили о готовности направить на "восточный фланг" союза определенное количество своих войск. Речь, в частности, идет о французских подразделениях, которые могут быть переброшены в Румынию. Нидерланды посылают в Болгарию эскадрилью истребителей. Испания заявила, что направит боевые корабли в составе эскадры НАТО в Черное море и восточное Средиземноморье. Кроме того, не исключена переброска нескольких истребителей испанских ВВС в Болгарию.

"Присутствие НАТО в Центральной Европе заметно усилилось с момента аннексии Крыма Россией, – отмечает в интервью Радио Свобода директор программы "Будущее и безопасность" Международного аналитического центра GLOBSEC Марцин Заборовский. – Цель этого присутствия – предотвратить возможную агрессию России, а не только лишний раз приободрить страны "восточного фланга", хотя численно речь идет о небольших контингентах". В то же время это совсем не одностороннее движение: в последние пять лет Россия заметно нарастила свое военное присутствие в регионе, прежде всего в Калининградской области. Эта область РФ "уже сильно милитаризована, включая размещенное там ядерное оружие, способное поражать цели во всех странах Центральной Европы. На данный момент у России есть в регионе стратегический перевес, поэтому заявления об обеспокоенности в связи с нарастанием военного присутствия НАТО скорее являются с ее стороны не более чем составной частью пропагандистской войны", – считает аналитик.

На данный момент у России есть в регионе стратегический перевес

Действительно, начиная с 2016 года идет планомерное нарастание численности и улучшение боевого оснащения российской группировки, размещенной в Калининградской области. В прошлом году там завершилось формирование и перевооружение 18-й мотострелковой дивизии. Кроме того, под Калининградом размещены отдельный 7-й гвардейский полк, 336-я бригада морской пехоты и ряд других подразделений. Расширение военной группировки в самом западном регионе РФ происходит в рамках общей стратегии укрепления Западного военного округа, где, как объявил в мае прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, "будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Западные военные аналитики утверждают, что в случае широкомасштабной войны калининградская группировка, оснащенная ракетными установками, будет способна "наносить удары по сухопутным базам, боевым кораблям и даже воздушным целям в акватории Балтийского моря, на территории Польши и даже части Германии". Она сможет оперировать во взаимодействии с российскими войсками, наступающими с территории Беларуси – если такие войска в достаточном количестве появятся там на постоянной основе. Пока российские подразделения введены туда для проведения совместных учений. Появление в Беларуси постоянной российской военной базы не раз было темой переговоров Москвы и Минска, но белорусскому руководителю Александру Лукашенко каждый раз удавалось избежать однозначного ответа на этот вопрос. Сейчас, после событий 2020 года, в результате которых политическая зависимость Лукашенко от Москвы заметно возросла, выбора у него может и не оказаться.

Можно ли в этой связи считать, что усиление "восточного фланга" НАТО продолжится и те войска, которые будут переброшены туда в ходе нынешнего кризиса, там и останутся? "Вряд ли, – считает Марцин Заборовский, – ведь по этому вопросу между странами НАТО нет согласия. Часть из них (Германия, Франция, Италия) считает создание постоянных баз в регионе нарушением соглашения Россия – НАТО 1997 года".

Иного мнения придерживается политический аналитик, европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк: "Скорее всего, эти войска останутся. Даже если выяснится, что Россия "блефует" с вторжением в Украину, это в последнее время случается слишком часто (вспомним весну 2021 года), так что многие ее соседи чувствуют себя неуютно. Страны ЦВЕ активно лоббируют такую переброску, а многие западноевропейские члены НАТО, в свою очередь, считают ее удачным средством поддержать безопасность и "восточного фланга", и свою собственную. Высокопоставленный представитель НАТО говорил мне, что главная задача союза – обеспечить реализуемость статьи 5 ("один за всех, все за одного"). С этой точки зрения отправка дополнительных подразделений в страны ЦВЕ – жизненно важная задача не только для самих этих стран, но и для Североатлантического союза в целом".

Как и чем (не) помочь Украине?

Нет ни одной страны НАТО, которая дала бы понять, что в случае нападения России на Украину готова послать туда свои войска. При этом Запад не устает повторять о "самых серьезных последствиях" возможного вторжения для Кремля. "Отправка в Украину войск США для прямой конфронтации с Россией пока не рассматривается, но серьезные последствия [для России в этом случае] будут", – заявил еще в декабре американский президент Джо Байден. С тех пор позиция Вашингтона принципиально не изменилась.

Рикард Йозвяк видит за этим подходом психологические причины: "Ни одна страна НАТО, прежде всего европейская, не хочет оказаться втянутой в непосредственное столкновение с Россией. Дела обстоят в 2022 году так же, как и в 2014-м: страны НАТО не хотят посылать своих граждан проливать кровь в Донбассе. Вспомним, как болезненно все эти страны воспринимали относительно немногочисленные случаи гибели их солдат в Афганистане в последние 20 лет. Отправка военных в Украину была бы политическим самоубийством для любого западного правительства. Так что: санкции – да, оружие для Украины – да, но кровь своих солдат – нет".

Санкции – да, оружие для Украины – да, но кровь своих солдат – нет

При этом США и Великобритания лидируют по объемам военно-технической помощи, оказываемой Украине. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины США предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиардов долларов. Уже одобренный Сенатом оборонный бюджет США на следующий год предусматривает выделение на эти цели 300 миллионов. Всего с 2018 года и до начала нынешнего кризиса вооруженные силы Украины в рамках военной помощи от США получили 77 пусковых установок FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к ним. После обострения ситуации в январе Украина получила несколько партий военных грузов, в том числе около 90 тонн летального оружия.

Помимо "Джавелинов", на вооружение украинской армии поступают и зенитно-ракетные комплексы "Стингер" американского производства. Великобритания, в свою очередь, передала армии Украины партию противотанковых ракетных комплексов NLAW.

По словам Марцина Заборовского, однако, трудно сказать, окажется ли эта помощь достаточной в случае военного столкновения с Россией: "Военные специалисты полагают, что Украина больше всего нуждается в системах противовоздушной и противоракетной обороны. Но долгое время она получала прежде всего противотанковые вооружения. Однако нужно принимать во внимание, что создание функционирующей системы ПРО занимает годы". Сама военная помощь Украине, считает большинство экспертов, рассчитана прежде всего не на обеспечение ей военной победы (силы украинской и российской армий слишком неравны), а на отпугивание потенциального агрессора. Это ситуация, когда более слабая сторона всё же достаточно сильна для того, чтобы поднять цену нападения на нее – и в материальном измерении, и в человеческих жизнях – до неприемлемого для противника уровня.

Если США разрешили третьим странам, в том числе Латвии, Литве и Эстонии, реэкспорт в Украину вооружений американского производства, то Германия, наоборот, такие поставки запретила – хотя речь не о каком-то супероружии, а о старых гаубицах, принадлежавших когда-то еще армии ГДР. Когда вслед за этим министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ее страна готова отправить Украине 5 тысяч защитных касок для военных, мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецким журналистам разразился гневной тирадой: "Пять тысяч касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?"

"В Германии принята долгосрочная политика ограничения экспорта вооружений в зоны конфликтов, – объясняет аналитик немецкого Фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф. – Наши политики считают, что экспорт вооружений помогает скорее разжечь конфликт, чем погасить его". Исключения, правда, случались: так, в разгар борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) парламент ФРГ одобрил военные поставки курдскому ополчению – одному из главных противников ИГ на севере Ирака. В случае с Украиной на такое исключение рассчитывать трудно – по мнению экспертов, в том числе и по историческим причинам.

Военная конфронтация с Россией для немцев полное табу, она непредставима

"Вторую мировую и преступления, совершенные вермахтом и СС на востоке, немцы до сих пор воспринимают очень болезненно, – говорит Андре Хертель из аналитического центра Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). – Военная конфронтация с Россией для нас полное табу, она непредставима, а посредством военной помощи Украине мы могли бы в такую конфронтацию вступить". Украинская сторона, правда, напоминает в этой связи, что от войны и нацистской оккупации украинцы пострадали как минимум не меньше, чем россияне. "Огромные жертвы среди украинцев все еще не замечают немецкие политики и общественность", – заявил в октябре прошлого года посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Ястребы" и "голуби"

Как бы то ни было, позиция Германии иллюстрирует существующие среди стран НАТО расхождения во мнениях по поводу помощи Украине и отношений с Россией. Как считает Рикард Йозвяк, в столь обширном и пестром военно-политическом объединении вряд ли может быть иначе: "В НАТО 30 стран, так что нередко при принятии решений приходится удовлетворяться минимальным общим знаменателем. А именно: принцип "один за всех, все за одного", обеспечивающий взаимную безопасность, осуждение действий России, поддержка Украины. В остальном каждая страна НАТО может сама выстраивать свои отношения с Москвой и Киевом. Можно разделить страны НАТО на несколько групп. Для первой – это страны Южной Европы и Германия – важны их бизнес-интересы, иногда там играет роль зависимость от российского газа. Вторая группа – это страны-алармисты, граничащие с Россией, это прежде всего Польша и страны Балтии. Для третьей группы играют роль традиционные связи с Россией и другие исторические факторы – это Греция, Кипр, Черногория и опять-таки Германия".

Марцин Заборовский, однако, отдает приоритет единой позиции Запада в украинском кризисе, а не тактическим разногласиям между отдельными странами: "Среди стран НАТО есть определенные разногласия, но прежде всего они едины в том, что российские угрозы Украине неприемлемы. Германия эту оценку разделяет. Единственной страной, которая выделяется в этом плане, является Венгрия, чье руководство однозначно пророссийское".

Действительно, 1 февраля, в момент, когда в Киеве с визитом солидарности находились премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши, их венгерский коллега Виктор Орбан вел в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Оба лидера обращались друг к другу на "ты", а Орбан выразил надежду на то, что они будут сотрудничать "еще долгие годы". Впрочем, активно общается с Путиным и президент Франции Эммануэль Макрон – причем, по словам российского лидера, это общение будет не только дистанционным: в скором времени может состояться визит Макрона в Москву. Туда же собрался и пока что удивительно молчаливый в том, что касается украинского кризиса, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц. Правда, в отличие от венгерского премьера, лидеры Германии и Франции входят в возрождаемый формат "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), которая намерена вновь попытаться найти пути урегулирования украинского кризиса. Макрон пообещал Джо Байдену согласовывать с США и другими союзниками свои действия в отношении Кремля.

Проблема в том, что европейцы слишком долго были чересчур миролюбивыми

Чем бы ни завершился этот кризис, по его итогам европейским странам придется задуматься над отношениями не только с Россией, но и с США – в рамках евроатлантической системы безопасности, считают эксперты. "Усиление роли Европы в вопросах безопасности – неплохая идея. Но пока представлениям Макрона не хватает конкретики", – говорит Марцин Заборовский, вспоминая инициативу французского президента, выступающего за создание вооруженных сил Евросоюза.

"Проблема в том, что европейцы слишком долго были чересчур миролюбивыми, – добавляет Рикард Йозвяк. – Не было представления об общих угрозах безопасности. И сейчас страны ЦВЕ, к примеру, не очень доверяют французам, предпочитая полагаться на военно-техническую поддержку США. Поэтому идею европейской армии, которую продвигает Макрон, пока принимают прохладно, думая, что Франция будет использовать такую армию в своих интересах – например, для борьбы с террористами где-нибудь в Сахеле. Есть и технические проблемы: с мобильностью (быстрая переброска подразделений и техники, скажем, из Франции в Польшу) и функциональной совместимостью (возможность для армии одной страны при необходимости воспользоваться оружием другой). Так что пока европейская армия – это воздушный замок, и США еще сохранят на определенное время свое военное присутствие в Европе".