В состоянии ожидания. Андрей Пивоваров – о судебном дзене

У меня небольшой юбилей. Сто дней назад моё дело поступило в суд. За этот немалый, казалось бы, срок состоялось ровно одно судебное заседание по существу, меня арестовали на полгода, а после дело пошло по инстанциям. Дважды из-за бюрократических ошибок материал футболили между районным и региональным уровнями, в бумагах исправлялись ошибки, а после наконец папки ушли в Москву. За это время я понял, что основное состояние судебного процесса – это ожидание. Такой русский судебный дзен. Сидишь, ждёшь, ничего не происходит.



Мой пример, конечно, не особенный. Сосед по камере 27 января поехал на первое заседание, где ему тоже продлили меру пресечения на погода и… назначили следующее заседание на 17 марта. Через 40 дней. А чего торопиться? Человек в СИЗО, куда ему деваться! В соседней камере есть пара ребят из Адыгеи, которых судят уже больше двух лет.

При этом формально все эти люди до приговора невиновны, но содержатся в СИЗО. И тут есть две стороны. Первая – человеческая. Ещё не осуждённый человек уже фактически отбывает срок. А вторая – всё это "ожидание" проходит за счёт бюджета. По официальным данным, содержание заключённого в СИЗО обходится государству в 15 500 рублей в месяц. Это включая охрану, коммуналку, еду, всё вместе. Огромная сумма, если помножить её на общее количество заключенных.

Будем считать, что следствие у нас напрямую подчиняется небесной канцелярии

Мы часто говорим о 99% обвинительных приговоров, выносимых российскими судами, а вот тему длительности судебных процессов обходим стороной. Но следствие совместно с судом – это уже как срок. Если прикинуть грубо, то год-полтора идёт следствие, ещё год тянутся суд вместе с апелляцией. Солидное время. Какой судья в этой ситуации решится вынести оправдательный приговор? Ведь тогда придётся наказывать не только следователя, но и начальника, который санкционировал его действия. А так как эти люди обычно неплохо друг с другом знакомы, то им проще выписать человеку обвинительный приговор с реальным сроком заключения. Он-то что, пусть посидит, не обижать же уважаемых людей.



В моём случае местные ещё сетуют, что в Краснодаре большая нагрузка: дескать, дел много, а судей мало. Но на предложение на абсолютно законных основаниях отправить моё дело в Петербург отказываются. Мотают головами: у нас, говорят, приказ. И тычут пальцами вверх. Ну, будем считать, что следствие у нас напрямую подчиняется небесной канцелярии. Не может же быть, чтобы какой-то московский начальник давал указания следователю или судье! У нас же правовое государство!

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в сотрудничестве с нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" (объявлен "иностранным агентом", оспаривает это решение) в список политических заключённых



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