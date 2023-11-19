В СПЧ пребывание в колонии для Саши Скочиленко назвали крайне опасным

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала "смертельно опасным" пребывание в колонии для художницы Саши Скочиленко, которую суд в Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы за антивоенную акцию. Меркачева в этой связи ссылается на ряд заболеваний Скочиленко и на непереносимость у неё некоторых продуктов.

Как отметила Меркачева, слова которой приводит РИА Новости, о проблемах со здоровье содержавшаяся в СИЗО Скочиленко говорила изначально каждый раз на продлении меры пресечения. "Поэтому я считаю, что, в целом, её пребывание в колонии для неё смертельно опасно. Я уже не говорю про этап — период, когда человека этапируют, это может длиться точно не один день, это может длиться неделями", - сказала Меркачева.

Ева Меркачева отметила, что если представится возможность, она будет просить президента поддержать законопроект Верховного суда, предлагающий не избирать меру пресечения в виде ареста для людей, имеющих тяжелые заболевания. "Если бы этот законопроект был уже принят, Сашу не взяли бы под стражу. То есть, не было бы для этого основания, потому что она не совершила насильственные преступления", - добавила Меркачева.

Другой член СПЧ Александр Брод сообщил, что обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения Саши Скочиленко надлежащим питанием в колонии.

Ранее группа российских врачей обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить петербургскую художницу, в действиях которой, по их словам, не было состава преступления, как и потерпевших в деле. Также в письме говорится, что состояние осуждённой вызывает серьёзное опасение. "У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшению состояния здоровья Саши", - подчёркивается в письме.