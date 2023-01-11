В США были отменены или задержаны более 5000 внутренних авиарейсов

В ночь на среду в США произошёл крупный сбой в компьютерной системе NOTAM, которая используется в гражданской авиации. В результате были отменены или задержаны все внутренние авиарейсы в стране - всего около 5800 вылетов. Большая часть международных полётов не была затронута аварией, но некоторые рейсы из европейских аэропортов, вылетавшие в США, также были отложены.

Авиасообщение было возобновлено к 9 утра, однако полное восстановление расписания полётов может занять ещё несколько дней. Авиакомпании просят пассажиров следить за изменениями на сайтах аэропортов.

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что признаков хакерской атаки не обнаружено. Правительство призвало Департамент транспорта провести полное расследование инцидента. Федеральное авиационное агентство заявило, что будет информировать правительство и прессу о ходе расследования.

NOTAM - национальная система предполётного уведомления пилотов, которой пользуются все гражданские авиаперевозчики США. Она предоставляет лётчикам всю необходимую информацию о погодных условиях, закрытии или ограничениях в работе аэропортов и прочие сведения, необходимые для начала полёта. Система периодически подвергалась критике за чрезмерное количество и спутанность информации.