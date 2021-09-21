В США двое политтехнологов обвинены в нарушении закона о выборах

В США прокуратура рассекретила уголовные обвинения против двух политтехнологов Республиканской партии, обвинив их в незаконном финансировании избирательной кампании бывшего президента Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в федеральном суде округа Колумбия, Джесси Бентон и Даг Уид вступили в сговор с целью незаконно переправить десятки тысяч долларов, принадлежавших гражданину России, на выборы президента США. Американское законодательство запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские избирательные кампании.

Как следует из обвинительного заключения, Бентон и Уид помогли гражданину России получить билет на политическое мероприятие по сбору средств для избирательной кампнаии Трампа в Пенсильвании в сентябре 2016 года.

Россиянин, имя которого в обвинительном заключении не указывается, пожертвовал 25 тысяч долларов комитетам в поддержку Трампа, чтобы принять участие в мероприятии с его участием.

При этом истинный источник этих средств на предвыборную кампанию Трампа скрыли, а платеж был тайно проведен через Бентона, выдавшего себя за донора.

По данным АР, россиянин перевел в фирму Бентона 100 тысяч долларов якобы за "консультационные услуги". Отмечается, что Бентон со своей личной кредитной карты отправил 25 тысяч долларов комитету по сбору средств в поддержку Трампа, оставив себе 75 тысяч.

Бентону и Уиду предъявлено обвинение в заговоре с целью вымогательства и организации незаконного пожертвования на избирательную кампанию со стороны иностранного гражданина.

43-летний Бентон ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и был помилован Трампом в декабре 2020.

75-летний Уид работал старшим советником в нескольких президентских кампаниях и баллотировался в Конгресс от Республиканской партии в 1992 году.