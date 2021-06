В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

В США названы лауреаты Пулитцеровской премии. Агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times получили престижную журналистскую награду за освещение пандемии коронавируса.

Журналисты Reuters, Associated Press и газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США на фоне гибели после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Премией была отмечена, в частности, работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые не смогли добиться справедливости в судах, уточняет "Голос Америки".

Издание BuzzFeed удостоилось премии за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.

Пулитцеровская премия присуждается Колумбийским университетом Она считается одной из самых престижных мировых наград в области журналистики. Первым лауреатом премии в 1917 году стал американский журналист Герберт Своуп. Престижный приз он получил за серию публикаций под заголовком "Изнутри Германской империи" в газете The New York World.

