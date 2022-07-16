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В США одобрили продажу Эстонии HIMARS на сумму $500 млн

Реактивные системы залпового огня HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования, сообщает Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности. Стоимость сделки оценивается в 500 миллионов долларов.

Уточняется, что всего Эстония запросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMLRS, ракетные блоки и ракеты. Как пишет американское ведомство, эта сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, а также безопасность их союзника по НАТО. Эстония намерена использовать HIMARS для модернизации своих вооруженных сил, для расширения возможностей усиления обороны страны и сдерживания региональных угроз.

В мае Польша заявила о намерении приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS. Министр национальной обороны Польши тогда рассказал, что HIMARS будут интегрировать в польскую систему боевого управления.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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