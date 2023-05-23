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В США пока нет договорённости по повышению потолка госдолга

Встреча Джо Байдена и Кевина Маккарти в Белом доме 22 мая

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти пока не смогли договориться о компромиссе по вопросу поднятия потолка госдолга правительства и предотвращения дефолта.

После полуторачасовой беседы в Белом доме в понедельник Маккарти сказал журналистам, что "состоялась продуктивная дискуссия, но договорённости пока нет". "Я считаю, что мы все ещё можем добиться соглашения", — добавил Маккарти, отметив, что переговоры продолжатся.

Байден, заявлявший перед встречей, что настроен оптимистично, также назвал беседу "продуктивной". "Мы еще раз подтвердили, что дефолт исключен, и единственный способ двигаться вперед — это добросовестно добиваться двухпартийного соглашения", — говорится в заявлении Байдена по итогам консультаций. Его комментарий приводит "Голос Америки".

У администрации Байдена и республиканцев в Палате представителей есть всего 10 дней, чтобы достичь соглашения до 1 июня. Любая сделка должна быть одобрена обеими палатами Конгресса и, следовательно, зависит от двухпартийной поддержки. Палату представителей контролируют республиканцы, в Сенате большинство у демократов.

Республиканцы в обмен на увеличение потолка долга хотят серьезного сокращения расходов в бюджете США по статьям помощи для американцев с низкими доходами. Одно из требований республиканцев — чтобы соискатели некоторых программ госпомощи обязательно работали. Также республиканцы требуют возврат помощи, одобренной Конгрессом на преодоление последствий COVID-19, но еще не израсходованной.

Демократы хотят сохранить расходы бюджета на уровне нынешнего года, а республиканцы требуют вернуться к уровню расходов года прошлого.

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