В США убили любимого козла девочки ради сенатора Калифорнии

Жительница американского штата Калифорния, которой нет ещё и десяти лет, должна была вырастить козла Кедра и продать его на ярмарке. Однако девочка привязалась к животному и не захотела отдавать его на убой. Организаторы ярмарки пригрозили семье уголовным делом и обратились в полицию. Полицейские изъяли козла – его отправили на бойню. Родители девочки подали в суд. Историю рассказывает The Guardian.

Мать девочки обвинила отдел полиции в нарушении конституционных прав её дочери и растрате ресурсов ведомства. По её сведениям, чтобы изъять козла, полицейские проехали более 800 километров.

Согласно иску, семья купила козлёнка, когда их дочь присоединилась к молодёжной сельскохозяйственной программе в прошлом году. По правилам, они должны были вырастить козла и продать его на ярмарке в июне 2022 года. Однако девочка привязалась к Кедру. Когда пришло время его отдавать, она "рыдала в загоне рядом с ним", говорится в иске. "Она любила Кедра как домашнего питомца, – утверждает мать девочки. – Мысль, что он пойдёт на бойню, была для неё невыносима".

Семья предложила организаторам ярмарки возместить потерю дохода от продажи Кедра. Однако ассоциация заявила, что если козла не привезут на ярмарку, семье будет предъявлено обвинение в крупной краже. Организаторы остались непреклонны, даже узнав, что за последний год девочка потеряла трёх бабушек и дедушек.

Мясо Кедра должны были продать сенатору Калифорнии от республиканской партии Брайану Дале, который баллотируется на пост губернатора штата. Он выиграл аукцион, предложив за мясо самую высокую цену – 902 доллара. Представители сенатора сообщили семье, что "не будут мешать их попыткам спасти Кедра от бойни".

В итоге ассоциация ярмарок решила "избежать судов и сразу привлечь правоохранительные органы". Согласно иску, несмотря на отсутствие ордера, полиция изъяла Кедра и доставила его на ярмарку. Кедра убили.

В полиции отказались комментировать предстоящее судебное разбирательство. Ассоциация ярмарок и представители сенатора Дале к моменту публикации статьи на запрос о комментарии не ответили.