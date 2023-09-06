За сутки из-за наводнений в разных точках Земли погибли 30 человек

Во вторник, 5 сентября, в Бразилии, Греции, Болгарии, Турции и Китае из-за наводнений в результате ливней погибли не менее 30 человек, около десятка официально числятся пропавшими.

На юге Бразилии от урагана пострадали около 60 городов: как минимум 21 человек погиб, более полутора тысяч лишились дома. По словам губернатора наиболее пострадавшего штата, число погибших от климатических явлений стало самым высоким в истории региона.

Также сильные ливни обрушились на граничащие Грецию, Болгарию и Турцию, повлёкши за собой гибель людей, нарушение транспортного сообщения и электроснабжения.

В Турции погибли не менее четырёх человек: двое отдыхавших в кемпинге на северо-западе страны и двое в столице – Стамбуле. Ещё около десятка застряли в столичной библиотеке, откуда позже были спасены.

По словам болгарских властей, в стране из-за наводнений погибли как минимум два человека, ещё трое пропали без вести. На побережье накатывали волны высотой почти два метра, затопило дома и дороги. В курортном Царево в море унесло автомобили, а местных жителей и туристов призвали подняться на верхние этажи, поскольку нижние оказались затопленными.

В греческом городе Волосе одного убило стеной, ещё пятерых предположительно унесло паводком. Рекордные осадки вызвали потоки на улицах высотой до бедра. Власти эвакуировали местный дом престарелых, а жителям ряда районов разослали рекомендации не выходить из дома. При этом некоторые районы – например, остров Эвбея – в июле страдали от пожаров, уничтоживших огромные площади лесов и сельскохозяйственных земель.

Греческие власти заявили, что в погодных катастрофах виновато изменение климата и что они готовятся к "ещё более трудному" следующему лету.

В китайском городе Фучжоу в результате тайфуна погибли два человека, ещё один пропал без вести. За сутки в округе выпало около 300 миллиметров дождя.