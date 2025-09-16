В США вынесен приговор за попытку шпионажа в пользу России

В США бывший сотрудник предприятий военно-промышленного комплекса Джон Мюррей Роу-младший был приговорен к 10,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 25 тысяч долларов за попытку шпионажа в пользу России. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Мюррею 67 лет. Он жил в штате Южная Дакота и почти 40 лет проработал инженером-испытателем в нескольких оборонных компаниях в США, занимаясь, в частности, технологиями радиоэлектронной борьбы. На работе он имел различные уровни допуска, в том числе "секретно" и "совершенно секретно/SCI" (конфиденциальная информация).

По данным следствия, в марте 2020 года Роу связался с человеком, которого посчитал агентом российского правительства. Он заявил ему, что не лоялен к США и заинтересован в оказании помощи России. В ходе этой встречи Роу раскрыл собеседнику секретную информацию, касающуюся национальной обороны США, в частности, конкретные детали работы систем радиоэлектронного противодействия, используемые американскими истребителями.

Роу не знал, что беседует не с российским агентом, а с агентом ФБР. Следующие восемь месяцев Роу обменялся с агентом ФБР под прикрытием, направив ему более 300 электронных писем. Он неоднократно подтверждал свою готовность работать на российское правительство и обсуждал, какую секретную информацию он может предоставить Москве.

В сентябре 2020 года Роу провел вторую личную встречу с тайным агентом ФБР и снова раскрыл ему секретную информацию из военной области.

После этих встреч Роу был признан потенциальной внутренней угрозой в компании, где он работал, и был уволен. Когда его арестовали, он признал себя виновным в попытке передачи информации, касающейся национальной обороны, иностранному правительству. При этом во время предварительного заключения Роу звонил по телефону из тюрьмы и снова раскрыл собеседникам секретную информацию о национальной обороне, касающуюся ВВС США, отмечает "Настоящее Время".

"Пытаясь раскрыть российскому правительству секретную информацию о системах ВВС США, Джон Роу поставил под угрозу жизни американцев и национальную безопасность США, — заявил в связи с приговором помощник директора Отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский. — ФБР и наши партнёры будут использовать все доступные средства для защиты страны от внутренних и внешних угроз".

