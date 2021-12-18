В США вынесен самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

В США вынесен самый суровый до сих пор приговор по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Суд во Флориде приговорил местного жителя Роберта Палмера к пяти годам и трём месяцам тюремного заключения, признав его виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя, передаёт "Голос Америки".

Приговор был оглашён в пятницу. Палмеру грозил срок до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов. "Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал", – сказал 54-летний житель Флориды сквозь слезы, обращаясь к судье.

Сторона обвинения утверждает, что во время событий у Капитолия 6 января нынешнего года Роберт Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Конгресса, а позже распылил в их сторону огнетушитель. Когда баллон опустел, он бросил его в сотрудников правоохранительных органов.

Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесённый Капитолию, оценён в полтора миллиона долларов.

Ранее в письме на имя судьи Палмер указал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, "накрученными" теориями заговора. "Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью", – написал он, подчеркнув, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах.

Палмер также назвал несправедливым своё суровое наказание, с учётом того, что зачинщики штурма по-прежнему на свободе.

До оглашения приговора Роберту Палмеру самый длительный срок, назначенный в связи с январскими событиями, составлял 41 месяц тюрьмы. Он был вынесен Джейкобу Ченсли, одному из самых узнаваемых участников нападения, который штурмовал здание Конгресса полураздетым и в меховой шапке с рогами.

Незадолго до событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил не доказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.

Больше новостей смотрите в итоговом выпуске Радио Свобода: