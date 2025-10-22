Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Ставрополе возле воинской части произошёл взрыв

В Ставрополе в одном из микрорайонов произошёл взрыв, сообщает ТАСС. По данным источника "Осторожно Media", взрывное устройство сработало рядом с воинской частью 247-го десантно-штурмового полка.

Телеграм-каналы Baza и "112" уточняют, что взрыв произошёл на улице Серова, у остановки возле части. По информации "Коммерсанта", взрывное устройство было заложено в детскую коляску.

Осколочные ранения бедра и голени получила местная жительница. Её госпитализировали. Позднее Mash сообщил, что пострадавшая умерла от полученных травм. Издание также утверждает, что подозреваемый задержан, но независимого подтверждения этой информации пока нет.

Новость дополняется


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG