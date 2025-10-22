В Ставрополе возле воинской части произошёл взрыв

В Ставрополе в одном из микрорайонов произошёл взрыв, сообщает ТАСС. По данным источника "Осторожно Media", взрывное устройство сработало рядом с воинской частью 247-го десантно-штурмового полка.

Телеграм-каналы Baza и "112" уточняют, что взрыв произошёл на улице Серова, у остановки возле части. По информации "Коммерсанта", взрывное устройство было заложено в детскую коляску.

Осколочные ранения бедра и голени получила местная жительница. Её госпитализировали. Позднее Mash сообщил, что пострадавшая умерла от полученных травм. Издание также утверждает, что подозреваемый задержан, но независимого подтверждения этой информации пока нет.

Новость дополняется