В Ставрополье задержали четверых по подозрению в подготовке теракта

В Ставропольском крае задержали четверых человек по подозрению в подготовке теракта на административном объекте. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные члены организованной группы являются "сторонниками идеологии украинских националистических организаций". В ходе обысков их домов и тайника были изъяты взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, огнестрельное оружие, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, они помещены под стражу.

Ранее в октябре ФСБ отчиталась о задержании двух украинцев, якобы также готовивших теракты на территории России. Один из них, по утверждению ФСБ, привёз из Киева в Подмосковье два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Тогда Минобороны Украины отказалось комментировать обвинения ФСБ.